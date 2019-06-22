Arap Koalisyonu Yemen Hava sahasında iki Husi İHA'sını düşürdü

Arap Koalisyonu Yemen Hava sahasında iki Husi İHA'sını düşürdü

Yemen'deki Husilere karşı Yemen meşru hükumetini destekleyen Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonuna ait jet uçaklarının Husilere ait 2 insansız hava aracının düşürdüğü bildirildi.

Arap Koalisyonu Yemen Hava sahasında iki Husi İHA'sını düşürdü

Yemen'deki Husilere karşı Yemen meşru hükumetini destekleyen Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonuna ait jet uçaklarının Husilere ait 2 insansız hava aracının düşürdüğü bildirildi.

Arap Koalisyonuna ait jet uçakları bu gün Yemen hava sahası üzerinde Sana'da etkin olan İran'ın desteklediği Husilere ait 2 İHA düşürdü.

Arap Koalisyon Sözcüsü Albay Turki el-Maliki: "Arap Koalisyonunun uluslararası hukuk gereğince caydırıcı tedbirler alma hakkını teyit ediyoruz" dedi. - RİYAD

Kaynak: İHA
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