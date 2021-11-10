Arap koalisyonu: Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği 3 balistik füze imha edildi

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki İran destekli Husi milislerin Suudi Arabistan'a gönderdiği 3 balistik füzenin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Arap koalisyonunun Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan yazılı açıklamasında, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyini 3 balistik füze ile hedef aldığı belirtildi.

Suudi Arabistan hava savunmasının 3 balistik füzeyi imha ettiği kaydedilen açıklamada, balistik füzelerin tam olarak etkisiz hale getirildiği yer hakkında bilgi verilmedi.

Açıklamada, Husilerin sivilleri hedef alan girişimlerinin engellendiği ifade edildi.

Husilerden ise henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak, ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Yemen'deki İran destekli Husi milisler Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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