Arap koalisyonu: Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bomba yüklü İHA imha edildi
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Arap koalisyonu: Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bomba yüklü İHA imha edildi

Arap koalisyonu: Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bomba yüklü İHA imha edildi
Anadolu Ajansı / Ali Semerci - Haberler | Güncel

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bomba yüklü insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bomba yüklü insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Koalisyon güçlerinin, Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan yazılı açıklamasında, Husilerin, Suudi Arabistan'ın güneybatı kesimindeki Hamis Muşayt kentine bomba yüklü İHA ile saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan hava savunma kuvvetlerinin İHA'yı havada imha ettiği, Husilerin, sivilleri hedef alan saldırı girişiminin önlendiği ifade edildi.

Koalisyon güçleri, dün Husilerin Suudi Arabistan'a aralıklarla gönderdiği 2 bomba yüklü İHA'nın imha edildiğini duyurmuştu.

İran destekli Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

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