Arap koalisyonu: Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bomba yüklü İHA imha edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Arap koalisyonu: Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bomba yüklü İHA imha edildi

Arap koalisyonu: Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bomba yüklü İHA imha edildi
Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy - Haberler | Güncel

Yemen'de hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine gönderdiği bomba yüklü bir insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Yemen'de hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine gönderdiği bomba yüklü bir insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Koalisyon güçleri tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneybatısındaki Hamis Muşayt bölgesine bomba yüklü bir İHA gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu İHA'nın, Hava Savunma Kuvvetlerince etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Husilerin sivilleri hedef almaya devam ettiği, koalisyon güçlerinin ise buna karşı gerekli önlemleri aldığı ifade edilen açıklamada, bunun Husilerin son 24 saat içinde Suudi Arabistan'a gönderdiği ve imha edilen ikinci İHA olduğu kaydedildi.

Husilerden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Nuri Süleyman Soylu Zeynep Gül Yılmaz Haydar Ali Yıldız
Magazin Seda Sayan Kaan Yıldırım Burak Özçivit Didem Arslan Yılmaz
Spor Erol Bulut Fatih Terim Rıza Çalımbay Enner Valencia Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Arap koalisyonu: Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bomba yüklü İHA imha edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 10:21:53. #1.15#

title