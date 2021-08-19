Arap koalisyonu: Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bomba yüklü İHA imha edildi
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Arap koalisyonu: Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bomba yüklü İHA imha edildi

Arap koalisyonu: Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bomba yüklü İHA imha edildi
Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy - Haberler | Güncel

Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonu, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bomba yüklü bir insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonu, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bomba yüklü bir insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Koalisyon güçlerinin Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, Suudi Arabistan topraklarına doğru bomba yüklü bir İHA gönderildiği belirtildi.

Söz konusu İHA'nın Yemen hava sahasında hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği bildirilirken, koalisyonun, saldırı girişimleri karşısında sivillerin ve sivil nesnelerin korunması için gerekli operasyonel önlemleri alacağı ifade edildi.

Husilerden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, haziran ayında yaptığı açıklamada, Husilerin Ocak 2021'den itibaren Suudi Arabistan'a 128'i İHA ve 31'i balistik füzeyle olmak üzere toplam 159 saldırı gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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