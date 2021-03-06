Arap koalisyonu: Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği 2 İHA imha edildi
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Arap koalisyonu: Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği 2 İHA imha edildi

06.03.2021 04:31 | Son Güncelleme: 06.03.2021 04:34
Arap koalisyonu: Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği 2 İHA imha edildi

Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husi milislerin Suudi Arabistan'a gönderdiği patlayıcı yüklü 2 insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdiklerini açıkladı.

Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husi milislerin Suudi Arabistan'a gönderdiği patlayıcı yüklü 2 insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdiklerini açıkladı.

Suudi Arabistan'a ait Al Arabiya kanalının haberine göre, Arap koalisyonu, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Cazan ile güneyindeki Hamis Muşayt bölgelerini 2 İHA ile hedef aldığını açıkladı.

İHA'ların havada imha edildiği belirtildi.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri ise yaptığı yazılı açıklamada, Hamis Muşayt'taki Kral Halid Hava Üssü'nü 2 İHA ile vurduklarını duyurdu.

Seri, söz konusu İHA saldırısının, koalisyon güçlerinin saldırıları ve Yemen halkına uyguladığı ablukaya karşılık gerçekleştiğini ifade etti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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