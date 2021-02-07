Arap koalisyonu: Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a attığı İHA'yı düşürdük
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Arap koalisyonu: Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a attığı İHA'yı düşürdük

07.02.2021 20:33 | Son Güncelleme: 07.02.2021 20:36
Arap koalisyonu: Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a attığı İHA'yı düşürdük

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husilerin Yemen'den Suudi Arabistan'a gönderdiği patlayıcı yüklü bir insansız hava aracının (İHA) daha düşürüldüğünü açıkladı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husilerin Yemen'den Suudi Arabistan'a gönderdiği patlayıcı yüklü bir insansız hava aracının (İHA) daha düşürüldüğünü açıkladı.

Suudi Arabistan'a ait El-İhbariyye kanalının, koalisyon güçlerinden aktardığı habere göre, Husiler, Suudi Arabistan'a patlayıcı yüklü bir İHA daha gönderdi.

Husilerin sivilleri hedef alarak uluslararası hukuku çiğnediği belirtilen haberde, gün içinde Yemen'den Suudi Arabistan'a atılan ikinci İHA'nın da etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Haberde, Husilerden gelen tehdide karşı uluslararası hukuka uygun operasyonel tedbirlerin alındığı ifade edilirken, konuya ilişkin ayrıntı verilmedi.

Koalisyon güçleri, sabah saatlerinde Husi milislerin Yemen'den Suudi Arabistan'a gönderdiği patlayıcı yüklü bir İHA'nın düşürüldüğünü açıklamıştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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