Arap koalisyonu: Yemen'deki Husilere 31 hava saldırısı düzenlendi

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Yemen'deki Husilere ait noktalara son 24 saatte 31 hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Koalisyondan yapılan ve Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan yazılı açıklamada, son 24 saatte Yemen'in Hacce kentinde İran destekli Husilere karşı düzenlenen hava saldırıları hakkında bilgi verildi.

Hacce'de Husilere ait noktalara 31 hava saldırısı düzenlendiği, Husi milisler arasında ölü ve yaralılar olduğu kaydedildi.

Saldırılarda ayrıca örgüte ait 16 askeri aracın da kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.

Husilerden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birçok bölgede çatışmaların aralıksız sürdüğü Yemen'deki iç savaşın, 2022'nin ilk günlerine kadar yaklaşık 377 bin kişinin hayatına mal olduğu belirtiliyor.