Arap koalisyonu: Yemen'de son 24 saatte 130 Husi milis öldürüldü

Yemen'de hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Marib ve Beyda kentlerinde düzenlenen operasyonlarda son 24 saatte 130 Husi milisin öldürüldüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Arap koalisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Marib ve Beyda'da son 24 saatte İran destekli Husilere karşı 27 operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Söz konusu operasyonlarda 130 Husi milisin öldürüldüğü, milislere ait 16 askeri aracın da imha edildiği kaydedildi.

Öte yandan Husiler ise kendilerine ait SABA haber ajansından yayınladıkları yazılı açıklamada, çoğu üst düzey 12 üyelerinin farklı cephelerde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Söz konusu milislerin başkent Sana'da düzenlenen cenaze törenlerinin ardından toprağa verildiği kaydedildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen hükümetinin en önemli kalelerinden biri olan ve Savunma Bakanlığı karargahının yanı sıra petrol ile doğal gaz yataklarının da bulunduğu Marib'i ele geçirmek isteyen Husiler, Şubat 2021'den bu yana bölgeye yönelik saldırılarını artırdı.

AA / Muhammed Semiz - Son Dakika Haberleri

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