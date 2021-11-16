Arap koalisyonu: Yemen'de son 24 saatte 130 Husi milis öldürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arap koalisyonu: Yemen'de son 24 saatte 130 Husi milis öldürüldü

AA / Muhammed Semiz - Haberler | Güncel
Arap koalisyonu: Yemen'de son 24 saatte 130 Husi milis öldürüldü

Yemen'de hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Marib ve Beyda kentlerinde düzenlenen operasyonlarda son 24 saatte 130 Husi milisin öldürüldüğünü duyurdu.

Yemen'de hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Marib ve Beyda kentlerinde düzenlenen operasyonlarda son 24 saatte 130 Husi milisin öldürüldüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Arap koalisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Marib ve Beyda'da son 24 saatte İran destekli Husilere karşı 27 operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Söz konusu operasyonlarda 130 Husi milisin öldürüldüğü, milislere ait 16 askeri aracın da imha edildiği kaydedildi.

Öte yandan Husiler ise kendilerine ait SABA haber ajansından yayınladıkları yazılı açıklamada, çoğu üst düzey 12 üyelerinin farklı cephelerde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Söz konusu milislerin başkent Sana'da düzenlenen cenaze törenlerinin ardından toprağa verildiği kaydedildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen hükümetinin en önemli kalelerinden biri olan ve Savunma Bakanlığı karargahının yanı sıra petrol ile doğal gaz yataklarının da bulunduğu Marib'i ele geçirmek isteyen Husiler, Şubat 2021'den bu yana bölgeye yönelik saldırılarını artırdı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Greenfield, İsrail'de 'Filistin ve İran'ı' görüştü

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Greenfield, İsrail'de "Filistin ve İran'ı" görüştü

 İran'ın Hürmüzgan eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İran'ın Hürmüzgan eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AA / Muhammed Semiz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title