Arap koalisyonu Yemen'de onlarca kişinin öldüğü hapishane saldırısının sorumluluğunu reddetti

Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Arap koalisyonu, Sada kentinde yer alan hapishaneye saldırı düzenledikleri yönündeki iddiaları kabul etmediklerini duyurdu ve Husilerin açıklamalarını "aldatıcı" olarak nitelendirdi.

Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Arap koalisyonu, Sada kentinde yer alan hapishaneye saldırı düzenledikleri yönündeki iddiaları kabul etmediklerini duyurdu ve Husilerin açıklamalarını "aldatıcı" olarak nitelendirdi.

Suudi Arabistan resmi ajansının haberine göre, koalisyondan yapılan yazılı açıklamada, Yemen'in kuzeyinde yer alan Sada'daki hapishanenin hedef alındığına ilişkin haberlerin takip edildiği belirtildi.

Husilerin onlarca kişinin öldüğü saldırıdan koalisyon güçlerini sorumlu tutan açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada, "Husilerin iddiaları her zamanki aldatıcı yaklaşımlarını yansıtıyor ve ortaya attıkları iddialar doğru değil." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu hapishanenin Üçüncü Cenevre Savaş Esirleri Sözleşmesi'nde belirtilen gözaltı merkezlerine ilişkin kriterleri taşımadığı, Yemen İnsani İşler Koordinasyon Ofisi tarafından onaylanan "hedef dışı" listelerde yer almadığı ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi tarafından da bildirilmediği aktarıldı.

Husiler koalisyon güçlerini suçlamıştı

Yemen'deki İran destekli Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koalisyon uçaklarını Sada'daki bir hapishaneyi hedef almakla suçlamıştı. Husilerin sözde Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da, hapishane saldırısında 77 kişinin öldüğü, 223 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Uluslararası Kızılhaç Komitesinden yapılan açıklamada ise, Sada'daki bir gözaltı merkezine yapılan saldırıda 100'ün üzerinde ölü ve yaralının olduğu ifade edilmişti.

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.