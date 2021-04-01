Arap koalisyonu: Yemen'de Husilere ait balistik füze ve fırlatma rampası imha edildi
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Arap koalisyonu: Yemen'de Husilere ait balistik füze ve fırlatma rampası imha edildi

Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay - Haberler | Güncel
Arap koalisyonu: Yemen'de Husilere ait balistik füze ve fırlatma rampası imha edildi

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'in Marib ilinde İran destekli Husilere ait balistik füze ve fırlatma rampasının imha edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'in Marib ilinde İran destekli Husilere ait balistik füze ve fırlatma rampasının imha edildiğini duyurdu.

Arap koalisyonunun Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, "Husilerin Marib'deki bir cephede balistik füzeyle sivillere planladığı saldırının engellendiği" belirtildi.

Açıklamada, koalisyon güçlerinin, Husilere ait balistik füze ve fırlatma rampasını imha ettiği bilgisi paylaşıldı.

Husiler, 4 insansız hava aracıyla (İHA) Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da "kritik önemdeki" bazı noktaları vurduklarını öne sürmüştü.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana İran destekli Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay

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