Arap koalisyonu, Suudi Arabistan'ın güneyini hedefli bir Husi SİHA'sını düşürdü
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Arap koalisyonu, Suudi Arabistan'ın güneyini hedefli bir Husi SİHA'sını düşürdü

17.02.2021 04:53 | Son Güncelleme: 17.02.2021 04:56
Arap koalisyonu, Suudi Arabistan'ın güneyini hedefli bir Husi SİHA'sını düşürdü

Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon güçleri, İran destekli Husilerin son 24 saat içinde Suudi Arabistan'ın güneyine fırlatılan ikinci SİHA'nın düşürüldüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon güçleri, İran destekli Husilerin son 24 saat içinde Suudi Arabistan'ın güneyine fırlatılan ikinci SİHA'nın düşürüldüğünü duyurdu.

Koalisyon Sözcüsü Albay Turki el-Maliki, yaptığı yazılı açıklamada, Husilerin ülkenin güneyindeki Hamis Muşayt kentine yollanan bomba yüklü bir insansız hava aracının ortak koalisyon güçlerince imha edildiğini bildirdi.

Maksatlı ve sistematik bir şekilde sivilleri hedef alan Husi saldırılarının bir savaş suçu olduğunu belirten Maliki, söz konusu SİHA'nın nereden fırlatıldığına dair bilgi vermedi.

Dün yine koalisyon güçleri açıklamasında, Husiler tarafından Ebha Havalimanına yollanan bir SİHA'nın etkisiz hale getirildiği kaydedilmişti.

Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra bomba yüklü İHA'ları da kullanarak ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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