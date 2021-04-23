Arap koalisyonu: Suudi Arabistan'ı hedef alan Husilere ait 3 İHA imha edildi
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Arap koalisyonu: Suudi Arabistan'ı hedef alan Husilere ait 3 İHA imha edildi

Arap koalisyonu: Suudi Arabistan'ı hedef alan Husilere ait 3 İHA imha edildi
Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak - Haberler | Güncel

Yemen'de hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilere ait bomba yüklü 3 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yemen'de hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilere ait bomba yüklü 3 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, koalisyon güçleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Hamis Muşayt ve Cazan kentlerine gönderdiği bomba yüklü 3 İHA'nın imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, uluslararası insan haklarına uygun şekilde sivilleri korumak için gerekli önlemlerin alındığı kaydedildi.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise yaptığı yazılı açıklamada, Hamis Muşayt kentindeki Kral Halid Hava Üssü'ne Kasıf-2K tipi 2 İHA, Cazan bölgesindeki Suudi petrol şirketi Aramco'ya Samad 3 tipi bir İHA ile saldırı düzenlediklerini duyurdu. Seri, hedeflerin tam isabetle vurulduğunu ifade etti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru Yemen hükümetine destek veriyor.

Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak

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