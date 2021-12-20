Arap koalisyonu, Sana Havalimanı'na yönelik hava saldırıları düzenledi

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, İran destekli Husilerin kontrolündeki Sana Havalimanı'na yönelik hava saldırıları düzenlediğini açıkladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansının (SPA) koalisyon güçlerinden aktardığı açıklamada, "Sana Havalimanı'nda belirli askeri noktalara yönelik başarılı hava saldırılarının" düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Uluslararası hukuk ve insan hakları uyarınca, Sana Havalimanı'ndaki belirli bölgelerin korumaya alındığı" ifade edildi.

Sana Havalimanı'nın sınır ötesi saldırılar için kullanıldığı vurgulanan açıklamada, koalisyon güçlerinin saldırısının buna karşılık yapıldığı kaydedildi.

Husilere bağlı el-Mesire televizyon kanalından yapılan açıklamada ise koalisyon güçlerinin Sana Havalimanı'na üç hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Koalisyon sivillere Sana Havalimanı'nı boşaltma çağrısı yapmıştı

Koalisyon güçlerinden daha önce yapılan yazılı açıklamada, sivillerin Sana Havalimanı'nı tahliye etmeleri istenmişti.

Açıklamada, bölgedeki sivillerin yanı sıra uluslararası ve insani yardım kuruluşları çalışanlarının havalimanını "derhal terk etmeleri" istenmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkedeki çatışmalar, son dönemde hükümetin en önemli kalelerinden biri olan, petrol ve doğal gaz yataklarının da bulunduğu Marib ve çevresinde yoğunlaşıyor.

AA / Çağrı Koşak - Son Dakika Haberleri

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