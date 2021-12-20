Arap koalisyonu, Sana'daki askeri hedefleri vurduğunu açıkladı

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyon güçleri, Husilerin kontrolündeki Sana kentinde bulunan "meşru askeri hedeflere" hava saldırıları düzenlediğini açıkladı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın koalisyondan aktardığı açıklamaya göre, saldırılarda insansız hava araçları kullanıldı.

Açıklamada, bölgedeki sivillerin hedef alınan noktalardan uzak durmaları çağrısı yapıldı.

Husilerden hava saldırısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

AA / Hamdi Yıldız - Son Dakika Haberleri

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