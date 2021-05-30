Arap koalisyonu, Husilerin Suudi Arabistan Cazan'da onlarca noktada kontrolü sağladığı iddiasını yalanladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Arap koalisyonu, Husilerin Suudi Arabistan Cazan'da onlarca noktada kontrolü sağladığı iddiasını yalanladı

Arap koalisyonu, Husilerin Suudi Arabistan Cazan'da onlarca noktada kontrolü sağladığı iddiasını yalanladı
Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay - Haberler | Güncel

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cazan bölgesinde onlarca noktayı kontrol aldığı iddialarını reddetti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cazan bölgesinde onlarca noktayı kontrol aldığı iddialarını reddetti.

Koalisyon güçleri Sözcüsü Turki el-Maliki, Suudi Arabistan merkezli El-İhbariyye kanalına yaptığı açıklamada, "Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cazan sınırına askeri bir operasyon yaptığı iddiası asılsızdır." dedi.

Husilerin, Cazan bölgesinde onlarca noktayı kontrol aldığı iddialarını yalanlayan Maliki, Husi milislerin, Yemen'in Marib ve Cevf vilayetlerinde büyük kayıp verdiğini ve son 6 ayda 4 binden fazla askeri mekanizmalarının imha edildiğini kaydetti.

Husilere bağlı Sebe Haber Ajansında, Husilerin bir süre önce düzenlediği geniş çaplı operasyonda Cazan cephesinde 150 kilometreden fazla bölgeyi kontrol altına aldığı iddia edilmişti.

Haberde ayrıca operasyon neticesinde 60 askeri aracın imha edildiği, koalisyon güçlerinden 200'den fazla kişinin öldüğü, yaralandığı ve esir alındığı öne sürülmüştü.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru Yemen hükümetine destek veriyor.

Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Derya Yanık Mustafa Varank Mustafa Sarıgül
Magazin Alişan Hülya Avşar Aslı Bekiroğlu Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Şenol Güneş Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Arap koalisyonu, Husilerin Suudi Arabistan Cazan'da onlarca noktada kontrolü sağladığı iddiasını yalanladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.5.2021 03:40:01. #1.16#

title