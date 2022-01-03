Arap koalisyonu: Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği 3 İHA imha edildi

Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Arap koalisyonu, İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'ın güneyine gönderdiği 3 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yayımlanan koalisyonun yazılı açıklamasında, Yemen'in başkenti Sana'dan ülkenin güneyindeki Necran bölgesine İHA'larla saldırı düzenlendiği belirtildi.

Uluslararası Sana Havalimanı'ndan havalanan 3 İHA'nın, Suudi Arabistan hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği bilgisinin yer aldığı açıklamada, Husilerin sivilleri kalkan olarak kullanarak İHA'ları havalandırdığına işaret edildi.

Açıklamada, Yemen'den gelebilecek tehditlere karşı gerekli tedbirlerin alınacağı kaydedildi.

Arap koalisyonu, dün de Suudi Arabistan'a yönelik saldırı için havalanan 3 İHA'yı düşürdüğünü açıklamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

AA / Mahmut Geldi - Son Dakika Haberleri

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