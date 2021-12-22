Arap koalisyonu: Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bomba yüklü İHA imha edildi

Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği patlayıcı yüklü insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansının (SPA) haberine göre, Arap koalisyonu güçlerinin açıklamasında, Husilerin Yemen hava sahasından Suudi Arabistan'a patlayıcı yüklü İHA gönderdiği belirtildi.

Söz konusu İHA'nın imha edildiği aktarılan açıklamada, tehdit kaynaklarının bombalanacağı, Husilerin saldırılarına müsamaha gösterilmeyeceği kaydedildi.

Husiler henüz olaya ilişkin açıklama yapmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

AA / Safiye Karabacak - Son Dakika Haberleri

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