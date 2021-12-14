Arap koalisyonu: Husilerin Suudi Arabistan'a fırlattığı balistik füze düşürüldü

Suudi Arabistan önderliğindeki Arap koalisyon güçleri, Husilerin Suudi Arabistan topraklarını hedef alan balistik füzesinin düşürüldüğünü bildirdi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansının (SPA) koalisyon güçlerinden aktardığı açıklamada, ülkenin güneybatısındaki Hamis Muşayt bölgesini hedefleyen balistik füzenin Suudi Arabistan savunma sistemince düşürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, sivilleri hedef alan Husi milislerin düzenlediği saldırılara verilecek sert karşılığın uluslararası insani hukukla uyumlu olduğu ifade edildi.

Konuya ilişkin Husilerden henüz açıklama yapılmadı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

AA / Hamdi Yıldız - Son Dakika Haberleri

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