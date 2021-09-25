Arap Koalisyonu: Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği balistik füze imha edildi

Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonu, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan topraklarına gönderdiği bir balistik füzenin imha edildiğini duyurdu.

Arap koalisyonundan yapılan ve Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Necran bölgesine balistik füze fırlattığı belirtildi.

Füzenin düşürüldüğü ifade edilen açıklamada, Husilerin sivilleri hedef alan saldırılarının kasıtlı ve beyhude olduğu kaydedildi.

Husilerden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Arap koalisyonu, daha önce yaptığı açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bomba yüklü 2 İnsansız Hava Aracının (İHA) imha edildiğini duyurmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.