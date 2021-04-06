Arap koalisyonu: Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bomba yüklü İHA imha edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Arap koalisyonu: Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bomba yüklü İHA imha edildi

Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz - Haberler | Güncel
Arap koalisyonu: Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bomba yüklü İHA imha edildi

Yemen'de hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilere ait bomba yüklü bir insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Dünya diken üstünde! Rusya ve Ukrayna'nın sevkiyat yaptığı sınır hattındaki askerlerin sayısı 200 bini aştı
Dünya diken üstünde! Rusya ve Ukrayna'nın sevkiyat yaptığı sınır hattındaki askerlerin sayısı 200 bini aştı

Yemen'de hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilere ait bomba yüklü bir insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Arap koalisyonunun Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, İran destekli Husilerin sivil yerleşim bölgelerini hedef alarak savaş suçu işlediği ifade edildi.

Açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyindeki Hamis Muşayt kentine gönderdiği belirtilen bomba yüklü bir İHA'nın başarıyla imha edildiği kaydedildi.

Husilerden ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru Yemen hükümetine destek veriyor.

Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Ahmet Kural Ajda Pekkan Bahar Candan
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Arap koalisyonu: Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bomba yüklü İHA imha edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 23:48:19. #1.15#
title