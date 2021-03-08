Arap koalisyonu: Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bir füze ve İHA imha edildi
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Arap koalisyonu: Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bir füze ve İHA imha edildi

08.03.2021 21:53 | Son Güncelleme: 08.03.2021 21:56
Arap koalisyonu: Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bir füze ve İHA imha edildi

Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husi milislerin gönderdiği bir balistik füze ve insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husi milislerin gönderdiği bir balistik füze ve insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına bugün de devam etti.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan Arap koalisyonunun açıklamasına göre, Husilerin, ülkenin güneyindeki Hamis Muşayt bölgesine gönderdiği balistik füze ile bir İHA havada imha edildi.

Öte yandan Husilerin askeri sözcüsü Yahya es-Seri yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'nı balistik füzeyle vurduklarını ifade etti.

Seri, bu saldırının, "koalisyon güçlerinin Yemen'e dönük saldırıları ve ablukasına verilen meşru bir cevap niteliğinde" olduğunu kaydetti.

Husilerin askeri sözcüsü dün yaptığı açıklamada, Ras Tanura Limanı'nda bulunan Saudi Aramco şirketi ile Demmam, Asir ve Cazan kentlerinde bulunan askeri hedeflerin 8 balistik füze ve 14 İHA'yla vurulduğunu ifade etmişti.

Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini sık sık hedef alan Husilerin son günlerde İHA'lar ve füzelerle düzenledikleri saldırıların arttığı gözlemleniyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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