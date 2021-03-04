Arap koalisyonu: Husilerin Suudi Arabistan'a düzenlediği SİHA saldırısı engellendi
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Arap koalisyonu: Husilerin Suudi Arabistan'a düzenlediği SİHA saldırısı engellendi

04.03.2021 03:37 | Son Güncelleme: 04.03.2021 03:40
Arap koalisyonu: Husilerin Suudi Arabistan'a düzenlediği SİHA saldırısı engellendi

Yemen'deki Arap koalisyonu, Husiler tarafından Suudi Arabistan toprakları yönünde fırlatılan silahlı insansız hava aracının (SİHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Yemen'deki Arap koalisyonu, Husiler tarafından Suudi Arabistan toprakları yönünde fırlatılan silahlı insansız hava aracının (SİHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, koalisyon güçlerinin sözcüsü Turki el-Maliki, İran destekli Husiler tarafından düzenlenen SİHA saldırısının etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Maliki, SİHA saldırısının Suudi Arabistan'ın güney bölgesindeki Hamis Muşayt kentinde yaşayan sivilleri kasıtlı olarak hedef aldığını vurguladı.

Konuya ilişkin Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.

Husiler, geçen salı Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'nı insansız hava aracıyla hedef aldıklarını iddia etmiş ancak koalisyon güçleri söz konusu saldırının bertaraf edildiğini savunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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