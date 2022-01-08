Arap koalisyonu: Husilerin gemilere yönelik saldırılarını İran Devrim Muhafızları planlıyor

Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Arap koalisyonu, Husilerin gemilere yönelik gerçekleştirdiği saldırıların "İran Devrim Muhafızları tarafından planlandığını" iddia etti.

Suudi Arabistan merkezli El-İhbariyye kanalının sosyal medya hesabında, Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki'nin basın toplantısı yayınlandı.

Maliki, Yemen'deki Husi milislerin kullandığı tüm silahların İran yapımı olduğunu ve gemilere yönelik gerçekleştirdikleri saldırıların İran Devrim Muhafızları tarafından planlandığını iddia etti.

Husilerin Hudeyde'deki Salif Limanı'nı terör faaliyetleri ve bomba yüklü tekneleri göndermek için kullandığını kaydeden Sözcü Maliki, "Hudeyde Limanı da İran'dan gelen balistik füzelerin ulaştığı ana liman. Limanları hedef almak istemiyoruz ve (Yemen krizine) kapsamlı bir siyasi çözüm arıyoruz." ifadelerini kullandı.

İran makamlarından Maliki'nin suçlamalarına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Karşılıklı suçlamalar

Koalisyon güçlerinden 3 Ocak'ta yapılan açıklamada Husi milislerin, Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı açıklarında sağlık ve tıbbi malzeme taşıyan bir yük gemisine el koyduğu bildirilmişti.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise yaptığı açıklamada, "Yemen kara sularına izinsiz giren ve askeri teçhizat taşıyan, Arap koalisyonuna bağlı Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait askeri kargo gemisine el konuldu." ifadelerini kullanmıştı.

Husiler 5 Ocak'ta da koalisyon güçlerini, mazot yüklü bir gemiye el koymakla suçlamıştı.

AA / Muhammed Semiz - Son Dakika Haberleri

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