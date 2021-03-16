Arap koalisyonu: Husilere ait İHA düşürüldü, balistik füze sığınağı ve fırlatma rampası imha edildi
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Arap koalisyonu: Husilere ait İHA düşürüldü, balistik füze sığınağı ve fırlatma rampası imha edildi

16.03.2021 11:51 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:18
Arap koalisyonu: Husilere ait İHA düşürüldü, balistik füze sığınağı ve fırlatma rampası imha edildi

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki İran destekli Husilerin bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) ve Yemen'in Sada ilindeki balistik füze sığınağı ve fırlatma rampasının imha edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki İran destekli Husilerin bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) ve Yemen'in Sada ilindeki balistik füze sığınağı ve fırlatma rampasının imha edildiğini duyurdu.

Koalisyon güçlerinin konuya ilişkin açıklamasını Suudi Arabistan merkezli El-İhbariyye kanalı yayımladı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan Arap koalisyonunun açıklamasında, Husilerin tehdit kaynaklarını ortadan kaldırmak ve sivilleri korumak için gerekli önlemlerin alındığı kaydedildi.

Açıklamada koalisyon güçlerinin, Husiler'in Suudi Arabistan'ın güneyindeki Hamis Muşayt kentine gönderdiği bomba yüklü İHA'yı düşürdüğü bilgisi verildi.

Açıklamada ayrıca Yemen'in Suudi Arabistan sınırı yakınlarında yer alan Sada ilindeki balistik füze deposu ve fırlatma rampasının da imha edildiği belirtildi.

Husilerden konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Husilerden Kral Halid Hava Üssü'ne İHA'yla saldırı

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya es-Seri ise yayımladığı yazılı açıklamada, Husilerin, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Hamis Muşayt kentinde bulunan Kral Halid Hava Üssünü tam isabetle hedef aldığını kaydetti.

Açıklamada, "saldırının, ülkeye yönelik devam eden abluka ve saldırılara bir yanıt olduğu" ifade edildi.

Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini sık sık hedef alan Husilerin son günlerde İHA'lar ve füzelerle düzenledikleri saldırıların arttığı gözlemleniyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay

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