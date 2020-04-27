Arap Koalisyonu, Husilere ait el koyduğu gemiyi serbest bıraktı Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyon Güçleri tarafından, Cazan Limanı'nda 42 gündür alıkonulan Yemenli Husiler'e ait akaryakıt gemisi serbest bırakıldı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyon Güçleri tarafından, Cazan Limanı'nda 42 gündür alıkonulan Yemenli Husiler'e ait akaryakıt gemisi serbest bırakıldı.

Husiler'in el-Mesire televizyon kanalı, tanker sahibi petrol şirketine dayandırarak verdiği haberde, Hudeyde Limanı'na boşaltım yapmak üzere 12 bin ton dizel akaryakıt taşıyan tankerin, Cazan Limanı'nda 42 gündür alıkonulmasının ardından serbest bırakıldığını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle