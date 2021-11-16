Arap koalisyonu, Husilere ait bomba yüklü bir insansız hava aracını düşürdü

Husiler tarafından Suudi Arabistan topraklarına gönderilen bomba yüklü insansız hava aracının düşürüldüğü bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Arap koalisyon güçleri açıklamasında, "Terörist Husi milisleri tarafından Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Hamis Muşayt bölgesine yollanan bomba yüklü insansız hava aracı koalisyon hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü." ifadelerine yer verdi.

Koalisyon güçleri Marib'e 34 hava saldırısı düzenledi

Öte yandan Husilere bağlı Saba haber ajansının bir güvenlik kaynağına dayandırarak verdiği haber de, Arap koalisyonuna bağlı hava kuvvetlerinin Marib iline 34 hava saldırısı düzenlediği, saldırıların kamu ve sivillere ait yerlerde büyük hasar meydana getirdiği kaydedildi.

Konuya ilişkin koalisyon güçlerinden henüz bir açıklama yapılmadı.

AA / Hamdi Yıldız - Son Dakika Haberleri

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