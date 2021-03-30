Arap koalisyonu, Husilere ait bomba yüklü 2 İHA'yı imha ettiklerini duyurdu

Yemen'de hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husilere ait bomba yüklü 2 insansız hava aracı (İHA) etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yemen'de hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husilere ait bomba yüklü 2 insansız hava aracı (İHA) etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Arap koalisyonunun sözcüsü Turki el-Maliki, Husilerin, Suudi Arabistan'ın güney bölgesine bomba yüklü 2 İHA gönderdiğini belirtti.

Açıklamada, söz konusu İHA'lardan birinin Yemen hava sahasında, diğerinin ise Cazan bölgesinde sivil yerleşim yerlerini hedef almadan önce imha edildiği aktarıldı.

Koalisyon güçleri, 28 Mart'ta İran destekli Husilere ait bomba yüklü 3 insansız hava aracı (İHA) ile Kızıldeniz'de yine bomba yüklü 2 teknenin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak