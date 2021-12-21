Arap koalisyonu: Husiler Sana Havalimanını 3 gündür BM uçaklarına kapattı

Yemen'deki İran destekli Husilerin, 3 gündür Uluslararası Sana Havalimanını Birleşmiş Milletlerin (BM) yardım uçaklarına kapattığı bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunun konuya ilişkin açıklamasını yayımladı.

Açıklamada, "Husiler, 19 Aralık Pazar gününden itibaren Sana Havalimanını BM ve uluslararası örgütlere ait uçaklara kapattı." ifadeleri kullanıldı.

Husilerin havalimanlarını kapattığı bu süreçte Suudi Arabistan'daki havalimanlarının Yemen'e insani yardım taşıyan uçakların kullanımına hazır olduğuna işaret edilen açıklamada, Yemen hükümetinin kontrolündeki havalimanlarının da aynı şekilde yardım uçaklarına açık olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Arap koalisyonunun insani yardımları BM gözetiminde dağıtım yerlerine ulaştırmaya hazır olduğu ifade edildi.

Koalisyonun saldırıları nedeniyle seferlerin durduğu öne sürülmüştü

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, 20 Aralık'ta Sana Havalimanında bomba yüklü insansız hava araçlarına dair eğitimlerin verildiği 6 noktanın vurulduğunu duyurmuştu.

Husilerin yönetimindeki Sivil Havacılık Genel Heyeti Başkan Vekili Raid Cebel ise havalimanının koalisyon güçlerinin saldırıları nedeniyle çalışamaz durumda olduğunu savunmuştu.

Husilere bağlı havalimanı yetkilileri de koalisyon güçlerinin hedef aldığı Uluslararası Sana Havalimanında BM seferleri ve insani yardım uçuşlarının durduğunu söylemişti.

AA / Mahmut Geldi - Son Dakika Haberleri

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