Arap koalisyonu Husiler'in akaryakıt gemisini serbest bıraktı
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Yemen, İran, Güncel, Haber

Arap koalisyonu Husiler'in akaryakıt gemisini serbest bıraktı

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler'e ait, 12 bin ton dizel akaryakıt taşıyan geminin, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçleri tarafından Cazan Limanı'nda 42 gündür alıkonulmasının ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

27.04.2020 07:10 | Son Güncelleme: 27.04.2020 07:10
Arap koalisyonu Husiler'in akaryakıt gemisini serbest bıraktı

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler'e ait, 12 bin ton dizel akaryakıt taşıyan geminin, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçleri tarafından Cazan Limanı'nda 42 gündür alıkonulmasının ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

Husiler'in el-Mesire televizyon kanalı, tanker sahibi petrol şirketine dayandırarak verdiği haberde, Hudeyde Limanı'na boşaltım yapmak üzere 12 bin ton dizel akaryakıt taşıyan tankerin, Cazan Limanı'nda 42 gündür alıkonulmasının ardından serbest bırakıldığını kaydetti.

Husiler, Arap koalisyonunu, Birleşmiş Milletler'den (BM) Yemen'e giriş izni olmasına rağmen petrol ve gıda maddesi taşıyan 20 gemiye alıkoymakla suçluyor.

Arap koalisyonu, konuya ilişkin henüz bir açıklamada bulunmadı, ancak daha önceki açıklamalarında, Husiler'i bölgede gemi hareketliliğini ve insani yardım çalışmalarını işlemez hale getirmekle suçlamıştı.

Kaynak: AA

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