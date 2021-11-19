Arap koalisyonu: Husiler bir haftada Kızıldeniz'in güneyine 14 deniz mayını yerleştirdi

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen'de İran destekli Husilerin bir hafta içinde Kızıldeniz'in güneyine 14 deniz mayını yerleştirdiğini bildirdi.

Koalisyondan yapılan ve Suudi Arabistan medyasında yer alan açıklamada, "Husiler, Kızıldeniz'in güneyine düşmanca bir davranış ve tehlikeli bir tırmanışla bir hafta içinde 14 deniz mayını yerleştirdi." ifadelerine yer verildi.

Koalisyon güçlerinin 2015'ten bu yana ticari gemiler ve petrol tankerleri için tehdit oluşturan 222 deniz mayınını imha ettiği belirtilen açıklamada, deniz mayınlarının, Kızıldeniz'in güneyi ve Babül Mendep Boğazı'nda deniz seyrüseferini ve küresel ticareti tehdit ettiği kaydedildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkedeki çatışmaların son dönemde hükümetin en önemli kalelerinden biri olan, petrol ve doğal gaz yataklarının da bulunduğu Marib ve çevresinde yoğunlaştığı görülüyor.

AA / Mehmet Nuri Uçar - Son Dakika Haberleri

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