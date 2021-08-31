Arap koalisyonu, Abha Havalimanı'na yönelik saldırılar için kullanılan İHA fırlatma sistemini imha etti
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Arap koalisyonu, Abha Havalimanı'na yönelik saldırılar için kullanılan İHA fırlatma sistemini imha etti

Arap koalisyonu, Abha Havalimanı'na yönelik saldırılar için kullanılan İHA fırlatma sistemini imha etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu güçleri, Husilerin Abha Havalimanı'na yönelik saldırılar için kullandığı insansız hava aracı (İHA) fırlatma sistemini imha etti.

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu güçleri, Husilerin Abha Havalimanı'na yönelik saldırılar için kullandığı insansız hava aracı (İHA) fırlatma sistemini imha etti.

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu güçleri tarafından yapılan açıklamada, Husilerin Abha Havalimanı'na saldırmak için kullandığı insansız hava aracı (İHA) fırlatma sisteminin imha edildiği aktarıldı.

Arap koalisyonu, İHA fırlatma sistemine düzenlediği hava saldırısına ait görüntüleri yayınlayarak, "Operasyon, bu sabah Uluslararası Havalimanı'nda sivil yolcuları hedef almaya çalışan iki insansız hava aracının fırlatma sahasının dikkatli bir istihbarat izlemesinin ardından gerçekleştirildi" dedi.

Koalisyon güçleri bu sabah yaptığı açıklamada ise, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Uluslararası Havalimanı'na gönderdiği bubi tuzaklı bir insansız hava aracının (İHA) Suudi Arabistan savunma sistemi tarafından düşürüldüğünü belirtmişti.

Koalisyon güçleri, İHA'nın imha edildiği sırada etrafa saçılan şarapneller nedeniyle 8 kişinin yaralandığını, bir uçakta hasar meydana geldiğini belirtmiş, bu saldırının Husilerin Abha Uluslararası Havalimanı'na son 24 saat içinde düzenlediği ikinci saldırının olduğunu ifade etmişti.

Öte yandan uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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