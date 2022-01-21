Arap koalisyon güçlerinin saldırısı sonucu Yemen'de internet kesildi

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçlerinin, Yemen'in batısındaki Hudeyde iline gerçekleştirdiği hava saldırısı sonucu ülke çapında internet bağlantısının kesildiği bildirildi.

Uluslararası internet izleme servisi veren Net Blocks adlı sitede yer alan haberde, saldırıda kıyı kenti Hudeyde'deki bir telekomünikasyon merkezinin hedef alındığı belirtildi.

Gece saatlerinde gerçekleşen hava saldırılarının ardından Yemen'in çoğu bölgesinde internet hizmetinin kesildiği kaydedildi.

Haberde, Arap koalisyon güçlerinin saldırıları sonucu Yemen'in telekomünikasyon altyapısının zarar gördüğü ve ağ kesintisinin giderilmesi için çalışmaların sürdüğüne işaret edildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçleri, Hudeyde ilinde Husilerin korsan faaliyetleri yürüttüğü bir noktaya hava saldırısı düzenlediklerini duyurmuştu.

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.