Arap koalisyon güçleri, Yemen'de Husilere ait bir İHA ile bomba yüklü tekneyi imha etti

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husilere ait bir insansız hava aracını (İHA) ve Kızıldeniz'de bomba yüklü bir tekneyi imha ettiğini açıkladı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husilere ait bir insansız hava aracını (İHA) ve Kızıldeniz'de bomba yüklü bir tekneyi imha ettiğini açıkladı.

Suudi Arabistan'ın El-İhbariye kanalının haberine göre, koalisyon güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, Husilerin bu sabah düzenlemeye çalıştığı 2 terör saldırısının engellendiği belirtildi.

İlk saldırının Kızıldeniz'in güneyinde bomba yüklü bir tekneyle gerçekleştirilmek istendiği ve tekne tahrip edilerek bunun durdurulduğu kaydedilen açıklamada, ikincisinin ise Yemen'den Suudi Arabistan'a gönderilen bir İHA ile planlandığı ve insansız hava aracının imha edilerek olayın engellendiği aktarıldı.

Husilerden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci