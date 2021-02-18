Arap koalisyon güçleri, son 24 saat içinde 3'üncü Husi SİHA'sını düşürdüğünü duyurdu
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Arap koalisyon güçleri, son 24 saat içinde 3'üncü Husi SİHA'sını düşürdüğünü duyurdu

18.02.2021 05:27 | Son Güncelleme: 18.02.2021 05:30
Arap koalisyon güçleri, son 24 saat içinde 3'üncü Husi SİHA'sını düşürdüğünü duyurdu

Husilerin son 24 saat içinde Suudi Arabistan'ın güneyine fırlattığı 3'üncü silahlı insansız hava aracının (SİHA) koalisyon güçleri tarafından imha edildiği bildirildi.

Husilerin son 24 saat içinde Suudi Arabistan'ın güneyine fırlattığı 3'üncü silahlı insansız hava aracının (SİHA) koalisyon güçleri tarafından imha edildiği bildirildi.

Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki, Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya yaptığı açıklamada, Yemen'deki Husilerin ülkenin güneyindeki Hamis Muşayt kentine fırlattığı SİHA'nın ortak koalisyon güçlerince düşürüldüğünü söyledi.

Husilerin söz konusu sivilleri hedef alan maksatlı ve sistematik saldırılarının bir savaş suçu olduğunu dile getiren Maliki, silahlı insansız hava aracının Yemen'in hangi bölgesinden fırlatıldığına dair bilgi paylaşmadı.

Koalisyon güçleri dün Husiler tarafından yollanan iki SİHA'nın daha düşürüldüğünü açıklamıştı.

Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra bomba yüklü İHA'ları da kullanarak ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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