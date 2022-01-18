Arap koalisyon güçleri BAE'ye saldırıya yanıt olarak Sana'yı vurdu
Binaların hasar görmesi drone ile görüntülenmesi Yıkılmış ev ve binalardan detaylar Bölge sakininin açıklaması SANA - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye dün düzenlediği saldırılara yanıt olarak, Sana'ya hava...
Binaların hasar görmesi drone ile görüntülenmesi
Yıkılmış ev ve binalardan detaylar
Bölge sakininin açıklaması SANA - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye dün düzenlediği saldırılara yanıt olarak, Sana'ya hava saldırısı düzenledi. Koalisyon güçlerinin Husi hedeflerine düzenlediği saldırılar sonucu bazı binalar hasar gördü.