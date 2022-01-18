Arap koalisyon güçleri BAE'ye saldırıya yanıt olarak Sana'yı vurdu

Binaların hasar görmesi drone ile görüntülenmesi Yıkılmış ev ve binalardan detaylar Bölge sakininin açıklaması SANA - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye dün düzenlediği saldırılara yanıt olarak, Sana'ya hava...