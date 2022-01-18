Arap koalisyon güçleri BAE'ye saldırıya yanıt olarak Sana'yı vurdu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arap koalisyon güçleri BAE'ye saldırıya yanıt olarak Sana'yı vurdu

AA - Haberler | Güncel

Binaların hasar görmesi drone ile görüntülenmesi Yıkılmış ev ve binalardan detaylar Bölge sakininin açıklaması SANA - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye dün düzenlediği saldırılara yanıt olarak, Sana'ya hava...

Binaların hasar görmesi drone ile görüntülenmesi

Yıkılmış ev ve binalardan detaylar

Bölge sakininin açıklaması SANA - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye dün düzenlediği saldırılara yanıt olarak, Sana'ya hava saldırısı düzenledi. Koalisyon güçlerinin Husi hedeflerine düzenlediği saldırılar sonucu bazı binalar hasar gördü.

Arap koalisyon güçleri BAE'ye saldırıya yanıt olarak Sana'yı vurdu

Arap koalisyon güçleri BAE'ye saldırıya yanıt olarak Sana'yı vurdu

Arap koalisyon güçleri BAE'ye saldırıya yanıt olarak Sana'yı vurdu

Yemen'deki Husiler, Abu Dabi'ye yönelik saldırıda İran yapımı füzeler kullandığını duyurdu

Yemen'deki Husiler, Abu Dabi'ye yönelik saldırıda İran yapımı füzeler kullandığını duyurdu

 Son dakika! Yemen'deki İran destekli Husiler, BAE'de 3 kişinin öldüğü saldırıyı üstlendi

Son dakika! Yemen'deki İran destekli Husiler, BAE'de 3 kişinin öldüğü saldırıyı üstlendi
AA - Son Dakika Haberleri

Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Koalisyon, Drone, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title