Arap Kadri ve Tarzan filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Arap Kadri ve Tarzan filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Arap Kadri ve Tarzan filmini izleyecek olanların merak ettiği Arap Kadri ve Tarzan konusu nedir, Arap Kadri ve Tarzan oyuncuları kimler ve Arap Kadri ve Tarzan özeti gibi konuları inceliyoruz.

ARAP KADRİ VE TARZAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Arap Kadri, karikatürist Tekin Aral'ın Arap Kadri ve Tarzan karakterlerinin hikayesini konu ediyor. Özgürlüğüne düşkün biri olan Arap Kadri, ormanda yaşayan, kural tanımaz bir adamdır. Tarzan'ın düzen kurduğu ormanda ise insanlar, düzenli bir yaşam sürmeye çalışır. Şehir yaşantısına uyum sağlayamayan Arap Kadri, ormana geldiğinde karşılaştığı düzenli yaşama da pek adapte olamaz.

ARAP KADRİ VE TARZAN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Ahmet Mümtaz Taylan, Necip Memili, Zeynep Çamcı, Yalçın Hafızoğlu, Melis İşiten, Birgül Ulusoy, Taner Turan, Cem Zeynel Kılıç, Hira Koyuncuoğlu, Eda Özel, Yaşar Karakulak, Neslihan Yeldan ve Sinan Bengier'in rol aldığı yapımın senaryosunu Volkan Öge ile Ömer Fikret Şen kaleme aldı.

ARAP KADRİ VE TARZAN FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri 2023 yılı sonlarında tamamlandı. Uzun post-prodüksiyon süreci ardından film, 19 Nisan 2024 tarihinde sinemalarda vizyona girdi. Vizyona girdiği ilk haftalarda özellikle nostalji sever izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Dev oyuncu kadrosunun yanı sıra görkemli prodüksiyonu ile de hafızalara kazınacak olan Arap Kadri ve Tarzan filminin çekimleri için İstanbul'a yakın bir ormanda büyük bir köy inşaa edildi