Arap Kadınlar Birliği, İstanbul Göç İdaresinden irtibat noktası kurulmasını talep etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Arap Kadınlar Birliği, İstanbul Göç İdaresinden irtibat noktası kurulmasını talep etti

23.03.2021 11:26 | Son Güncelleme: 23.03.2021 11:43

Türkiye'de yaşayan Arap kadınlarını bir çatı altında toplamak amacıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kurulan Arap Kadınlar Birliği, İstanbul Göç İdaresi Müdürü Bayram Yalınsu'yu ziyaret etti.

Türkiye'de yaşayan Arap kadınlarını bir çatı altında toplamak amacıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kurulan Arap Kadınlar Birliği, İstanbul Göç İdaresi Müdürü Bayram Yalınsu'yu ziyaret etti.

Ziyarette, İstanbul İl Göç İdaresi Müdürü Yalınsu, Arap Kadınlar Birliği Başkanı Muna Al Lahham ve yönetim kurulu üyelerinin, Arap ülkelerinde her yıl 21 Mart'ta kutlanan "Anneler Günü"nü kutladı.

Görüşmede Arap kadınlarının yaşadıkları problemler ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Al Lahham, Türkiye'de Arap asıllı 6 milyon kişinin yaşadığını belirterek, Arap kadınlarının, Türk halkıyla uyum sağlaması, iletişim başta olmak üzere karşılaştıkları çeşitli sorunların çözümü konusunda İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile iş birliği yapmak istediklerini söyledi.

Kadın üyeleriyle ilgili acil çözülmesi gereken sorunlar için bir irtibat noktası oluşturulması talebinde bulunan Al Lahham, "Bir irtibat noktasının olması sorunların hızlı bir şeklide çözülmesine önemli katkılar sağlayacaktır." dedi.

Yalınsu'ya taleplerini içeren bir mektup teslim eden Al Lahham, üye kadınların el emeği ile yaptığı Filistin kültürünü yansıtan hediyeyi takdim etti.

Toplantıya, Filistin, Suriye, Mısır, Yemen, Irak ve Cezayir ülke temsilcileri katıldı.

Arap Kadınlar Birliği, İstanbul Göç İdaresinden irtibat noktası kurulmasını talep etti
Arap Kadınlar Birliği, İstanbul Göç İdaresinden irtibat noktası kurulmasını talep etti
Arap Kadınlar Birliği, İstanbul Göç İdaresinden irtibat noktası kurulmasını talep etti
Arap Kadınlar Birliği, İstanbul Göç İdaresinden irtibat noktası kurulmasını talep etti

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Acun Ilıcalı Merve Dizdar Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Ersun Yanal Bülent Uygun Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Arap Kadınlar Birliği, İstanbul Göç İdaresinden irtibat noktası kurulmasını talep etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 11:45:47. #1.14#
title