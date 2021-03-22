Arap Kadınlar Birliği, İstanbul Göç İdaresinden irtibat noktası kurulmasını talep etti
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Arap Kadınlar Birliği, İstanbul Göç İdaresinden irtibat noktası kurulmasını talep etti

22.03.2021 23:21 | Son Güncelleme: 22.03.2021 23:26
Arap Kadınlar Birliği, İstanbul Göç İdaresinden irtibat noktası kurulmasını talep etti

Türkiye'de yaşayan Arap kadınlarını bir çatı altında toplamak amacıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kurulan Arap Kadınlar Birliği, İstanbul Göç İdaresi Müdürü Bayram Yalınsu'yu ziyaret etti.

Türkiye'de yaşayan Arap kadınlarını bir çatı altında toplamak amacıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kurulan Arap Kadınlar Birliği, İstanbul Göç İdaresi Müdürü Bayram Yalınsu'yu ziyaret etti.

Ziyarette, İstanbul İl Göç İdaresi Müdürü Yalınsu, Arap Kadınlar Birliği Başkanı Muna Al Lahham ve yönetim kurulu üyelerinin, Arap ülkelerinde her yıl 21 Mart'ta kutlanan "Anneler Günü"nü kutladı.

Görüşmede Arap kadınlarının yaşadıkları problemler ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Al Lahham, Türkiye'de Arap asıllı 6 milyon kişinin yaşadığını belirterek, Arap kadınlarının, Türk halkıyla uyum sağlaması, iletişim başta olmak üzere karşılaştıkları çeşitli sorunların çözümü konusunda İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile iş birliği yapmak istediklerini söyledi.

Kadın üyeleriyle ilgili acil çözülmesi gereken sorunlar için bir irtibat noktası oluşturulması talebinde bulunan Al Lahham, "Bir irtibat noktasının olması sorunların hızlı bir şeklide çözülmesine önemli katkılar sağlayacaktır." dedi.

Yalınsu'ya taleplerini içeren bir mektup teslim eden Al Lahham, üye kadınların el emeği ile yaptığı Filistin kültürünü yansıtan hediyeyi takdim etti.

Toplantıya, Filistin, Suriye, Mısır, Yemen, Irak ve Cezayir ülke temsilcileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsüm İncekaya

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