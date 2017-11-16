Arap Kadın Parlamenterler Tunus'ta Toplandı

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Arap Ülkeleri Parlamenterler Koalisyonu, Arap Birliği'ne sunulmak üzere "ortak bir mutabakat" oluşturulması için Tunus'ta toplandı.



Başkent Tunus'taki bir otelde "16 Günlük Girişim" başlığı ile gerçekleştirilen toplantıya Arap ülkelerinden kadın parlamenterler katıldı. Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü (25 Kasım) ve Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi (10 Aralık) arasındaki 16 güne referansla girişime bu adın verildiği belirtildi.



Toplantıya, Arap ülkelerinden kadın parlamenterlerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası kadın hakları savunucusu çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi de katıldı.



Arap Birliği Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koalisyonu Başkanı Vefa Beni Mustafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arap Birliği'ne sunulacak taslağın uluslararası insan hakları standartlarını baz aldığını, mülteci yahut göçmen olarak veya işgal altındaki topraklarda yaşayan Arap kadınların sorunlarının da ele aldığını dile getirdi.



Beni Mustafa, Arap Birliği'nde Kadın Komitesi Başkanlığını elde edecek olan Tunus'tan oluşturulacak mutabakat konusunda çalışmaları sürdürmesini umduklarını söyledi.



Tunus Kadın, Aile ve Çocuk Bakanı Neziha Ubeydi de dönem başkanlıkları süresince söz konusu mutabakatın Arap Birliği'nde kabul edilmesi için çalışacaklarını ifade etti.



"Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele için Arap anlaşması projesi" kapsamında Arap Birliği'ne sunulması planlanan mutabakat, kadın hakları konusunda yasal güvencenin sağlanmasını öngören 60 maddeden oluşuyor.



Toplantının iki gün sürmesi planlanıyor.