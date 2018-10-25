Arap İş İnsanları Müsiad'da Buluştu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şubesi'nce düzenlenen etkinlikte Türk-Arap iş insanları bir araya geldi.

MÜSİAD Kurucu Başkanı Erol Yarar, derneğin Gaziantep Şubesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, MÜSİAD olarak ayak basmadıkları kıta ve gitmedikleri Müslüman topluluk kalmadığını söyledi.

Arap iş insanlarına seslenen Yarar, daha önce Şam'a gittiğini belirterek, "Tabi o zaman sizlerle tanışmıyorduk. Böyle bir üzücü hadiseyle tanışmış olmamız kalbimizde yaradır. Ama bu da bir kaderdir. Allah bizleri böyle bir ortamda karşılaştırdı. İnşallah muhacirle ensarın kaynaşması gibi biz de kaynaşırız. Biz bu manevi duyguyla sizlerle kaynaşmak istiyoruz." diye konuştu.

MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı programın hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, etkinliğin birlikte çalışıp birlikte üretmenin ilk adımı olduğunu kaydetti.

Etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.