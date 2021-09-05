Arap iş adamlarından 10 bin fidan bağışı
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Arap iş adamlarından 10 bin fidan bağışı

Arap iş adamlarından 10 bin fidan bağışı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Arap Sanayici İş Adamları Derneği (ASSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Asfour, Gaziantep Valisi Davut Gül'e düzenledikleri ziyarette, Türkiye'de yangına maruz kalan bölgelere 10 bin adet fidan bağışlamak istediklerini söyleyerek, AFAD Bende Varım hesabına 100 bin Türk Lirası bağışta...

Arap Sanayici İş Adamları Derneği (ASSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Asfour, Gaziantep Valisi Davut Gül'e düzenledikleri ziyarette, Türkiye'de yangına maruz kalan bölgelere 10 bin adet fidan bağışlamak istediklerini söyleyerek, AFAD Bende Varım hesabına 100 bin Türk Lirası bağışta bulunduklarını kaydetti.

Savaşın ardından kendilerine kucak açan Türkiye'ye her şart ve durumda destek olmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Asfour, Orman yangınları ve sel baskınları ile mücadele eden ve kenetlenen Türk halkıyla birlikte olduklarını ve yaşanan sıkıntılarda da bir ve beraber olduklarının ifadesi olarak Gaziantep Valisi Davut Gül'e bir ziyarette bulunduklarını ifade etti.

Gaziantep Valisi Davut Gül'e gerçekleştirilen ziyarette, Arap Sanayici İş Adamları Derneği Başkanı Salih Asfour yanında, Başkan Yardımcısı Enes Kurdiyeh, Endüstri İşleri Müdürü Mohamed Afora, Meclis Medya Departmanı Direktörü Ammar Abu Deeb, Dernek danışmanı Ahmet Cesur katıldı.

ASSİAD Başkanı Asfour, Türkiye'de faaliyetlerini sürdüren Arap İş Adamları'nın her halde ve şartta ülkenin yanında olduklarını belirterek, "Bize kucak açan Türkiye'de nerede ihtiyaç varsa bizde oraya yardıma koşmaya hazırız. Yeter ki siz bize yol gösterin, biz bu ülkeye yardımcı olmak için elimizden geleni yaparız" dedi.

"İyi ve kötü günde Türk halkının yanında olmak istiyoruz"

Görüşmede ulaşmaya çalıştıkları üç hedef olduğunu söyleyen Başkan Asfour, "İlk hedefimiz, Yükselen Türkiye Cumhuriyeti ekonomisinin daha da yükseltilmesine katkıda bulunmak. İkincisi ise Suriye'nin kuzey bölgelerine yatırım yaparak bu bölgelerin ekonomisine katkıda bulunmak. Üçüncü hedefimiz ise iyi ve kötü günde Türk halkıyla birlikte olmak. Türkiye'de yangına maruz kalan bölgelere 10 bin adet fidan bağışlamak istediklerini söyleyerek, AFAD Bende Varım hesabına 100 bin Türk Lirası bağışta bulunduk" şeklinde konuştu.

Gaziantep Valisi Davut Gül, yapılan bağış için memnun olduğunu belirterek daha önce de Emniyet Müdürlüğü'ne araç alımı ve Gaziantep Fak'na yapılan forma bağışı sırasında katkı sağladıkları için Arap işadamlarına teşekkür etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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