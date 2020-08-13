Arap halklarından sosyal medyada Türkiye'ye destek kampanyasına büyük ilgi Arap ülkelerinde sosyal medya üzerinden başlatılan Türkiye'ye destek kampanyası büyük ilgi görüyor.

Arap ülkelerinde sosyal medya üzerinden başlatılan Türkiye'ye destek kampanyası büyük ilgi görüyor.

"Türkiye'yi destekle", "Türkiye yalnız değilsin" ve "Müslümanlar Türkiye'nin yanında" şeklindeki etiketlerle başlatılan kampanyaya, başta Kuveytli akademisyen ve Ümmet Partisi Başkanı Prof. Dr. Hakim el-Matayri olmak üzere Arap ülkelerinden birçok insan destek verdi.

Türkiye'de yaşayan Araplar tarafından kurulan Arap-Türk kuruluşlarının yanı sıra Arap ülkelerindeki STK'lardan da kampanyaya destek geldi.

Özellikle Türkiye'nin ekonomik olarak desteklenilmesinin altı çizilen kampanyada "Türkiye'ye destek, ümmete yardımdır" şeklindeki etiket dikkati çekti.

"Nafizet İktisad" (Ekonomi Penceresi) adlı haber portalı yayın yönetmeni Emani Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her daim Türkiye'nin yanında olduklarını ve Türkiye yönetimini desteklediklerini belirterek, söz konusu kampanyaya da destek verdiklerini söyledi.

Arap ülkelerinden binlerce insanın Türkiye'deki ekonomik gelişmeye hayran olduğunu için bu ülkede yaşamayı seçtiğini aktaran Muhammed, "Türkiye son yıllarda mazlumların hep yayında olan bir ülke olarak öne çıktı." dedi.

Enes Telfuh isimli Twitter kullanıcısı, "Türkiye şerefli her Müslümanın kalbindedir. Öyleyse bütün Müslümanların izzeti olan Türkiye'nin desteklenmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ve hakkın yanında olduklarını kaydeden Sara el-Gamiri adlı bir diğer Twitter kullanıcısı da, "Bizim hakkı desteklememiz gerekiyor. Hakkı desteklemek ve zulmü ortadan kaldırmak için Türkiye'yi destekliyoruz" ifadelerini paylaştı.

Mustafa 221 adlı Twitter kullanıcı ise Iraklı olduğunu belirterek, Müslümanların yanında yer aldığı sürece Türkiye'yi destekleyeceğini kaydetti.

Son dönemde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de maruz kaldığı baskılar ve Türkiye ekonomisine yönelik hamleler nedeniyle, Türkiye'yi seven Araplar tarafından böyle bir kampanya başlatıldığı değerlendiriliyor.

Kaynak: AA