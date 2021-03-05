Arap gazeteciler, Mısır'da tutuklanan gazeteci Cemel'in serbest bırakılmasını talep etti
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Arap gazeteciler, Mısır'da tutuklanan gazeteci Cemel'in serbest bırakılmasını talep etti

05.03.2021 04:45 | Son Güncelleme: 05.03.2021 04:48
Arap gazeteciler, Mısır'da tutuklanan gazeteci Cemel'in serbest bırakılmasını talep etti

Mısırlı ve Arap gazeteciler, şubat ayında İstanbul'dan Mısır'a döndükten sonra tutuklanan gazeteci Cemal el-Cemel'in serbest bırakılmasını istedi.

Mısırlı ve Arap gazeteciler, şubat ayında İstanbul'dan Mısır'a döndükten sonra tutuklanan gazeteci Cemal el-Cemel'in serbest bırakılmasını istedi.

Mısırlı muhalif Devrimin Yarını Partisi tarafından İstanbul'da düzenlenen ve Mısırlı ve Arap gazetecilerin katıldığı toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Mısır Gazeteciler Sendikası üyesi olan Cemel'in Kahire'ye döndükten sonra tutuklanması kınandı ve Cemel dahil tüm tutuklu gazetecilerin derhal serbest bırakılması istendi.

Açıklamada, Cemel'in herhangi bir suç işlemediği aksine anayasal haklarını kullanarak düşüncesini barışçıl ve medeni bir şekilde ifade ettiği vurgulandı.

Toplantıda konuşan Devrimin Yarını Partisi Başkanı muhalif siyasetçi Eymen Nur ise Mısır kamuoyunu ve basın hürriyetinden sorumlu tüm makamları, Cemel'in arkasında durmaya çağırdı.

İngiltere merkezli "Arap Organization" sitesinin haberinde Cemel'in ailesinin, 22 Şubat'ta Uluslararası Kahire Havalimanı'na ulaşmasının ardından gazeteciyle iletişimi kaybettiği bilgisi yer almıştı.

Gazeteciyle iletişimin kesilmesinden ardından 27 Şubat'ta Mısır Yüksek Devlet Güvenlik Savcılığı, Cemel hakkında, kamuoyunda "Mekemmelin 2" olarak bilinen dava kapsamında 15 gün tutuklama kararı çıkarmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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