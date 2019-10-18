Arap gazeteci ve aktivistlerden Türkiye'ye destek ziyareti

18.10.2019 12:22

Arap gazeteci ve insan hakları aktivistlerinden oluşan heyet, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer'e ziyarette bulundu.

Doha Büyükelçiliği konutunda gerçekleşen ziyarette Özer, heyete Barış Pınarı Harekatı'nın amacı hakkında bilgi verdi.

Özer, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla operasyonu gerçekleştirdiğini anlattı.

"Türkiye'nin başlattığı harekatın Suriye'nin birliğini hedef aldığı" yönündeki iddiaları reddeden Özer, Türkiye'nin teröre karşı operasyon düzenlediği bölgenin 6 yıldan beri rejimin kontrolünde olmadığına işaret etti.

İnsan hakları aktivisti Ömer Abdulhadi, terörle mücadele eden Ankara'ya farklı ülkelerden saldırılar olduğunu dile getiren Abdulhadi, bu süreçte Arapların desteğinin önemine vurgu yaptı. Abdulhadi, Türkiye'nin başlattığı bu harekatın Suriye halkının çıkarına olduğunu belirtti.

İnsan hakları örgütleri ve aktivistlerin terörle mücadelesinde Türkiye'ye destek olması gerektiğini kaydeden Abdulhadi, Türkiye'nin, terörle mücadele ettiğini iddia eden ülkeler tarafından çifte standart ve tutarsızlığa maruz kaldığını ifade etti.



Abdulhadi, Suriye halkının yanında durmasından ve terörle mücadeledeki kararlılığından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Katar'daki Suriye Topluluk Konseyi Başkanı Eymen Suvey de Türkiye'nin terörle mücadelesindeki duruşundan gurur duyduklarını söyledi.

Türkiye'nin, misafir ettiği tüm Suriyelilerin ülkelerine dönebilmesi için gösterdiği çabalar kapsamında Barış Pınarı Harekatı'nın doğru bir karar olduğunu ve bu harekatı insancıl bulduklarını da kaydetti.

Kaynak: AA