Arap dünyasının ilk eşcinsel cumhurbaşkanı adayı Münir Batur: Ölüm tehditleri alıyorum

Arap dünyasının ilk eşcinsel cumhurbaşkanı adayı Münir Batur: Ölüm tehditleri alıyorum

Tunus'ta halk 15 Eylül'de başkanlık seçimi için sandığa gidicek. 98 aday resmen cumhurbaşkanlığı seçimleri için başvurularını yaptı. Bu adaylardan birisi de eşcinsel olduğunu saklamayan Avukat Münir Batur.

10.08.2019 21:36
Arap dünyasının ilk eşcinsel cumhurbaşkanı adayı Münir Batur: Ölüm tehditleri alıyorum

Tunus'ta halk 15 Eylül'de başkanlık seçimi için sandığa gidicek. 98 aday resmen cumhurbaşkanlığı seçimleri için başvurularını yaptı. Bu adaylardan birisi de eşcinsel olduğunu saklamayan Avukat Münir Batur.

Liberal Parti'nin desteklediği Batur böylece Arap dünyasının ilk eşcinsel cumhurbaşkanı adayı oldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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