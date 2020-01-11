Arap dünyasının en uzun süre iktidarda kalan lideri Kabus bin Said 79 yaşında hayatını kaybetti
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Arap dünyasının en uzun süre iktidarda kalan lideri Kabus bin Said 79 yaşında hayatını kaybetti

Umman Sultanı Kabus bin Said hayatını kaybetti. Ülkede 3 gün yas ilan edildi.

11.01.2020 21:22 | Son Güncelleme: 11.01.2020 21:22
Arap dünyasının en uzun süre iktidarda kalan lideri Kabus bin Said 79 yaşında hayatını kaybetti

Arap dünyasının en uzun süre görevde kalan lideri Umman Sultanı Kabus bin Said, 79 yaşında hayatını kaybetti. Ülkede 3 günlük yas ilan edilirken, Sultan Kabus'un koltuğunun yeni sahibi kuzeni Kültür Bakanı Heysem bin Tarık el Said oldu.


Umman'ın yeni Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said, selefi Sultan Kabus bin Said'in dış politika çizgisini takip edeceklerini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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