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Arap dünyasından Sudan'daki darbe girişimine kınama

AA / Hacer Başer - Haberler | Güncel
Arap dünyasından Sudan'daki darbe girişimine kınama

Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün, Yemen, Mısır ve Katar, Sudan'daki darbe girişimini kınadı.

Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün, Yemen, Mısır ve Katar, Sudan'daki darbe girişimini kınadı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sudan'daki darbe girişimine tepki gösterilerek, geçiş dönemi iktidarının desteklendiği belirtildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da "başarısız darbe girişiminin şiddetle kınandığı" ifade edildi.

Açıklamada, güvenliğini, istikrarını ve refahını destekleyen her durumda Sudan'la dayanışma içinde olunduğu aktarıldı.

BAE Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada Sudan'ın yanında olduklarını ve geçiş dönemi iktidarını desteklediklerini bildirdi.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı da darbe girişimine tepki göstererek, Sudan'ın, egemenliğini korumaya yönelik adımlar, uygulamalar ve politikalara destek verdiğini vurguladı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Amman yönetiminin, egemenliği, güvenliği ve istikrarını korumada Sudan'ın ve halkının yanında durduğu aktarıldı.

Yemen ve Mısır Dışişleri Bakanlıkları da darbe girişimini kınadı. Yapılan açıklamalarda, geçiş dönemi iktidarının desteklendiği kaydedildi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, darbe girişimi "Sudan halkının demokratik geçiş, özgürlük, barış ve adalete olan özlem ve umutlarının hedef alınması" şeklinde değerlendirildi.

Öte yandan İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği de darbe girişimini kınayan, Sudan'ın istikrarına destek veren açıklamalar yaptı.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk dün devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında, darbe girişiminin, eski rejim kalıntıları tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu darbe girişimi, Aralık 2018 devrimini, Sudan halkının gerçekleştirdiği başarıları ve sivil geçiş dönemini yıkmayı hedefliyor." demişti.

Sudan'da son olarak 11 Nisan 2019'da hayat pahalılığı gerekçesiyle başlayan halk ayaklanmasına ordunun müdahalesi sonucu Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir görevden alınmıştı.

AA / Hacer Başer - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi: Sudan resmi haber ajansı, askeri darbe girişiminin ordu ve emniyet güçleri tarafından engellendiğini, darbecilerin gözaltına alındığını ve soruşturma...

Son dakika haberi: Sudan resmi haber ajansı, askeri darbe girişiminin ordu ve emniyet güçleri tarafından engellendiğini, darbecilerin gözaltına alındığını ve soruşturma...

 Sudan'ın başkenti Hartum'da bazı askeri araçları ele geçirerek darbe girişiminde bulunan 40 subayın gözaltına alındığı bildirildi.

Sudan'ın başkenti Hartum'da bazı askeri araçları ele geçirerek darbe girişiminde bulunan 40 subayın gözaltına alındığı bildirildi.

 Sudan'da başarısız darbe girişimi

Sudan'da başarısız darbe girişimi
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