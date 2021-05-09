Arap dünyasından sanatçılar, İsrail'in Doğu Kudüs'teki ihlallerine tepki gösterdi
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Arap dünyasından sanatçılar, İsrail'in Doğu Kudüs'teki ihlallerine tepki gösterdi

Arap dünyasından sanatçılar, İsrail'in Doğu Kudüs'teki ihlallerine tepki gösterdi
Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak - Haberler | Güncel

Arap dünyasından tanınmış sanatçılar, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik ihlallerine tepki göstererek Filistin'e destek mesajı verdi.

Arap dünyasından tanınmış sanatçılar, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik ihlallerine tepki göstererek Filistin'e destek mesajı verdi.

Mısırlı sanatçı Ahmed Mekki, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Allahım, Filistin'deki kardeşlerimizi koru ve onlara zalim Siyonist terörüne karşı yardım et." ifadelerini kullandı.

"Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Allah onları korkudan gözlerin dışarı fırlayacağı bir güne erteliyor." ayetini paylaşan Mekki, Kudüs'ün Filistin'in ebedi başkenti olduğunu vurguladı.

Mısırlı şarkıcı Hamede Hilal de Facebook hesabından İsrail'in Mescid-i Aksa, Kudüs ve Filistinlilerin evlerine yönelik saldırıların fotoğraflarını paylaşırken, "Allahım, senin yardımının üstünde yardım edecek yok. Senin korumanın üstünde koruyan yok. Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'ni sen kurtar." temennisinde bulundu.

Tunuslu aktris Hinde Sabri Twitter hesabından, "Şeyh Cerrah'ta yaşananlar bir savaş suçudur. Bunlar, imzalanan tüm barış anlaşmalarının ve uluslararası hukukun ihlali anlamına geliyor." açıklamasını yaptı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşananlar

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti.

Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail polisinin Filistinlilere dünkü müdahalesinde de 90 kişi yaralanmış, Filistin Kızılayı yaralananlar arasında bir yaşında bebek ve çocukların da olduğunu bildirmişti. Sabah namazı sonrası İsrail polisi, Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate yine plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale etmiş, 10 kişiyi yaralamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

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