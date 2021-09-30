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Arap dünyasından 16 kuruluş Hindistan'daki Müslümanlara yönelik şiddete tepki gösterdi

AA / Ali Semerci - Haberler | Güncel
Arap dünyasından 16 kuruluş Hindistan'daki Müslümanlara yönelik şiddete tepki gösterdi

Filistin Alimler Birliğinin de aralarında bulunduğu farklı İslam ülkelerinden 16 alimler birliği, Hindistan'da Assam eyaleti başta olmak üzere Müslümanların maruz kaldığı şiddeti kınadı.

Filistin Alimler Birliğinin de aralarında bulunduğu farklı İslam ülkelerinden 16 alimler birliği, Hindistan'da Assam eyaleti başta olmak üzere Müslümanların maruz kaldığı şiddeti kınadı.

İslam Alimleri Birliği, Ehli Sünnet Alimleri Birliği, Fas Alimler Birliği, Sudan Alimler, İmamlar ve Davetçiler Birliği, Libya Alimler Birliği, Filistin Alimler Birliği, Filistin Alimler Birliği (Gazze), Filistin Alimler Buluşması, Filistinli Alimler Forumu, Alimler ve İslami Okullar Birliği (Türkiye) Hindistan'da Müslümanlara yönelik şiddeti kınayan ortak bir bildiri yayımladı.

Hindistan'ın savunmasız Müslümanlarına yönelik vahşi saldırıları ve "suç ortaklığı sayılabilecek uluslararası sessizliğin" şiddetle kınandığı belirtilen bildiride, başta İslam ülkeleri olmak üzere tüm ülkelere Hindistan'daki Müslümanların maruz kaldığı şiddet karşısında sorumluluğunu üslenmesi ve uyguladığı şiddeti durdurması için Hindistan'ın ilgili mercilerine baskı yapması istendi.

Hindistan'a ülkede yaşayan Müslümanlara her türlü baskı ve zulme son vermesi, onların korunması, özgürlüklerinin sağlaması, tüm meşru, yasal ve insan haklarını vermesi çağrısında bulunulan bildiride, Müslümanların bu zulmü hiçbir şekilde kabul etmeyeceği ve zulmün ortadan kaldırılması için her türlü meşru yöntemi kullanma hakkının saklı olduğu vurgulandı.

İslam ülkelerinin liderlerinden ve Müslümanlardan, Hindistan'da zulme uğrayan kardeşlerini desteklemeleri istenilen bildiride, Hindistan mallarının boykot edilmesi, Hindistanlıların çalışmak için İslam ülkelerine getirilmemesi, yardım ve hukuk kuruluşlarının Müslümanların davasını desteklemek için birlik olması çağrısında bulunuldu.

Hindistan'ın Assam eyaleti basınında yer alan haberler e göre, devlete ait araziler üzerine inşa edildiği gerekçesiyle yetkililer tarafından alınan kararla Müslüman azınlıktan yaklaşık 20 bin kişi evlerini terk etmeye zorlandı.

Yaklaşık 154 milyon Müslümana (nüfusun yüzde 14'ü) ev sahipliği yapan Hindistan, dünyadaki en geniş Müslüman azınlığa sahip ülke olarak biliniyor.

AA / Ali Semerci - Son Dakika Haberleri
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